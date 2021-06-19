В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за рекордной жары

По данным метеорологов, в столице в воскресенье ожидается температура воздуха на уровне +32 градусов, что очень близко к многолетнему температурному рекорду. Об этом сообщает телеканал 360tv.

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«Это отклонение очень редко случается, оно близко к рекордному. Дело в том, что летом изменчивость температурного режима существенно меньше, чем зимой. Для зимы это было бы более-менее нормально — ну, семь-восемь-девять градусов. Для лета такое температурное колебание очень редко встречается, потому что солнце сглаживает любые колебания температурного режима», — заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, и дневные, и ночные температуры в городе станут экстремально высокими. Так, в темное время суток минимальная температура приблизится к нормальной для этого времени года дневной — около +20 градусов и выше. Причем речь идет о минимальных температурах ночью. При этом ежедневно, на протяжении всей будущей недели показания термометров будут расти.

Так, в понедельник они поднимутся до +31 +33 градуса. А днем позднее воздух может раскалиться до +35. Позднее, в ближайшие среду и четверг, температура окажется в диапазоне +29 +34 градуса. В пятницу синоптики ожидают жару в пределах +30 +35 градусов.