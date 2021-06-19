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В Москве увеличат количество обсерваторов и для больных COVID-19

Газета.Ru
39 минут назад
Власти Москвы приняли решение открыть два дополнительных обсерватора для пациентов с легкой формой новой коронавирусной инфекции, которые не имеют возможности изолироваться дома, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Ее слова приводит РИА "Новости".
Москве на фоне осложнения эпидемиологической обстановки снова растет потребность в обсервационных центрах Еще два учреждения возвращаются к работе 20 и 25 июня", - рассказала заместитель главы города.
По ее словам, всего в столице будут работать пять обсерваторов. Кроме того, в ближайшие две недели в Москве планируют увеличить коечный фонд для пациентов с коронавирусом, число коек нарастят с 17 тыс. до 24 тыс., сообщила Ракова. Она добавила, что дополнительные койки будут развернуты в московских многопрофильных клиниках и федеральных центрах.
18 июля в столице выявили 9 056 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом за все время пандемии. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 15 — 20 июня в Москве нерабочими. При этом столичная мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.
Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку. Впоследствии он продлил ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно.
Новости Москвы,Видео,Анастасия Ракова,Сергей Собянин,Правительство Москвы,РИА Новости,
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