По ее словам, всего в столице будут работать пять обсерваторов. Кроме того, в ближайшие две недели в Москве планируют увеличить коечный фонд для пациентов с коронавирусом, число коек нарастят с 17 тыс. до 24 тыс., сообщила Ракова. Она добавила, что дополнительные койки будут развернуты в московских многопрофильных клиниках и федеральных центрах.