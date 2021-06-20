Пункты проката увеличат количество велосипедов

— В прошлом году для пользователей «Велобайка» были доступны 729 электровелосипедов на 26 станциях, — приводят данные в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. — В этом году по просьбам жителей мы планируем увеличить их количество, и к концу сезона в Москве будет 1229 электровелосипедов на 93 станциях.
— Ежедневно наши сотрудники осматривают станции и велосипеды для устранения поломок, — сказал он. — А каждый выходной в течение всего велосезона профессиональные веломеханики выполняют осмотр и мелкий ремонт любых велосипедов на станциях рядом с основными парками столицы.