Пункты проката увеличат количество велосипедов

В минувшую пятницу, 18 июня, в Транспортном комплексе столицы рассказали, что число электрических велосипедов в городских пунктах проката будет увеличено.

Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

До конца нынешнего велосезона московский прокат «Велобайк» планирует увеличить число электровелосипедов и их станций.

— В прошлом году для пользователей «Велобайка» были доступны 729 электровелосипедов на 26 станциях, — приводят данные в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. — В этом году по просьбам жителей мы планируем увеличить их количество, и к концу сезона в Москве будет 1229 электровелосипедов на 93 станциях.

В ведомстве добавили, что станции электровелосипедов появятся в новых округах и районах на северо-востоке, востоке, юго-востоке и северо-западе Москвы. Так, уже этим летом пользователи велопроката смогут взять электровелосипеды в районах Отрадное, Алтуфьево, Перово, Измайлово, Кузьминки, Люблино, Кунцево и Крылатское. Президент общественного велопроката «Велобайк» Максим Акимов отметил, что в нынешнем сезоне горожане смогут взять в аренду 7511 велосипедов на 729 станциях.

— Ежедневно наши сотрудники осматривают станции и велосипеды для устранения поломок, — сказал он. — А каждый выходной в течение всего велосезона профессиональные веломеханики выполняют осмотр и мелкий ремонт любых велосипедов на станциях рядом с основными парками столицы.