В Москве выявили схемы подделки документов о вакцинации

Более 20 уголовных дел открыли силовики Москвы
из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба ГУ МВД
по столице.
В ведомстве отметили, что одно дело заведено по факту мошенничества, ещё 23 — по статье о «Подделке, изготовлении или обороте поддельных документов». В суд уже переданы три дела.
Проверками по делу о фиктивных сертификатах занимаются сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции московского главка МВД, и их коллеги из окружных подразделений.
РИА Новости уточняет, что в Департаменте здравоохранения Москвы о случаях незаконной выдачи сертификатов пока неизвестно, однако ведомство сотрудничает с силовиками для контроля ситуации.
Ранее стало известно, что способ не прививать сотрудников по требованию властей намерены найти как минимум 29% руководителей и ведущих специалистов бэк-офиса российских компаний. Об этом свидетельствуют данные опроса «Актион-МЦФЭР», проведённого по просьбе Forbes.