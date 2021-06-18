В Москве выявили схемы подделки документов о вакцинации

Более 20 уголовных дел открыли силовики Москвы из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

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В ведомстве отметили, что одно дело заведено по факту мошенничества, ещё 23 — по статье о «Подделке, изготовлении или обороте поддельных документов». В суд уже переданы три дела.

Проверками по делу о фиктивных сертификатах занимаются сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции московского главка МВД, и их коллеги из окружных подразделений.

РИА Новости уточняет, что в Департаменте здравоохранения Москвы о случаях незаконной выдачи сертификатов пока неизвестно, однако ведомство сотрудничает с силовиками для контроля ситуации.