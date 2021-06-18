Минкульт ограничил количество зрителей в учреждениях Москвы

В период с 18 по 29 июня 2021 года на концертных, развлекательных и зрелищных мероприятиях, которые проводят подведомственные учреждения, смогут присутствовать не более 50 процентов зрителей. При этом общее количество посетителей не должно превышать тысячу человек, подчеркнули в Минкульте.