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Собянин заявил, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу снизился до 25%

ТАСС
1 час назад
Популяционный иммунитет к новому штамму коронавируса в Москве снизился более, чем вдвое - с 60% до 25%. Этим обусловлен взрывной рост заболеваемости и госпитализаций, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
"Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, он уже будет не 60%, а 25, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются [в числе популяционного иммунитета] только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела - только те, и их гораздо меньше, и это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая. Поэтому такой взрывной рост [ заболеваемости и госпитализаций], такая динамика ", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
Он добавил, что ранее популяционный иммунитет к коронавирусу в столице составлял 60%, что должно было прекратить или точно замедлить эпидемию.
Накануне он сообщил, что заразившиеся коронавирусом в столице носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса. По его словам, это значительно осложняет эпидемическую и экономическую ситуацию, а также саму борьбу с эпидемией. Отмечается, что порядка 1,5 млн москвичей получили оба компонента вакцины от COVID-19.
"У нас популяционный иммунитет так называемый, который имеет защиту от вируса, был на уровне 60% - это и переболевшие, и тяжело и бессимптомно, но все равно переболевшие, и те, которые поставили вакцину - уже сегодня 1,5 млн [человек]", - сказал Собянин.
Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,
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