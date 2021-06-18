"Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, он уже будет не 60%, а 25, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются [в числе популяционного иммунитета] только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела - только те, и их гораздо меньше, и это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая. Поэтому такой взрывной рост [ заболеваемости и госпитализаций], такая динамика ", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
"У нас популяционный иммунитет так называемый, который имеет защиту от вируса, был на уровне 60% - это и переболевшие, и тяжело и бессимптомно, но все равно переболевшие, и те, которые поставили вакцину - уже сегодня 1,5 млн [человек]", - сказал Собянин.