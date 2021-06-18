В столице стартует Фестиваль уличного кино

Москве в Зеленом театре на ВДНХ 19 и 20 июня стартует всероссийский Фестиваль уличного кино, сообщает онлайн-кинотеатр KION.

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Показы короткометражных фильмов молодых российских авторов с Чулпан Хаматовой, Владимиром Вдовиченковым, Игорем Верником и Варварой Шмыковой пройдут бесплатно, для посещения нужно будет пройти регистрацию на сайте.

В Зеленом театре 19 июня покажут фильм "СЛОНЫ | История Москвы" Владимира Раевского , здесь же будет организован паблик-ток с участием журналиста Владимира Раевского и кинокритика Егора Москвитина , состоится выступление электропоп-певицы Mirèle и показ конкурсной программы Фестиваля уличного кино.

20 июня пройдут показы фильма режиссера Ники Яковлевой "Говорят", внеконкурсного альманаха "Анимация для всех возрастов" и внеконкурсного альманаха "Фестиваль уличного кино: ТОП-7".

До конца сентября фестиваль пройдет более чем в 1000 городов и населенных пунктов России. Мероприятие будет проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора , связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.

Победителя программы выбирают зрители: при помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1,5 млн руб. После завершения конкурса фильмы программы Фестиваля будут доступны в онлайн-кинотеатре KION.