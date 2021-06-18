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Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно

ТАСС
55 минут назад
Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно - указ.
Собянин продлил ограничения в Москве
Фото: ТАССТАСС
Власти Москвы ограничили посещаемость зрелищных мероприятий до тысячи человек.
Для вакцинации мигрантов в Москве, скорее всего, будут использовать "Спутник лайт".
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