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Павильоны «Здоровая Москва» будут открыты только для вакцинации от COVID-19

Агентство «Москва»иещё 6
40 минут назад
Павильоны «Здоровая Москва» в городских парках теперь будут работать исключительно для вакцинации жителей от коронавируса, диспансеризация в них временно приостановлена. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Павильоны «Здоровая Москва» будут открыты только для вакцинации
Фото: Официальный сайт Мэра МосквыОфициальный сайт Мэра Москвы
«В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации мы вынуждены временно приостановить проведение диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках. С понедельника медицинские работники, которые проводили диспансеризацию, усилят выездные службы поликлиник для обслуживания пациентов на дому, а также помогут увеличить пропускную способность вакцинационных бригад в парках. Такой формат организации вакцинации удобен и комфортен москвичам, это безопасно, как в любой медицинской организации. Вакцинация будет проводиться в порядке живой очереди. Мы не ограничиваем график работы павильонов - медицинский персонал будет работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня», - рассказала вице-мэр.
Она также призвала москвичей не откладывать вакцинацию. «Сейчас это единственный способ сохранить жизнь и здоровье», - подчеркнула Анастасия Ракова.
Павильоны «Здоровая Москва» возобновят диспансеризацию, когда улучшится эпидситуация, добавила вице-мэр.
Список павильонов опубликован на портале Депздрава mosgorzdrav.ru.
Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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