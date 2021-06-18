Павильоны «Здоровая Москва» будут открыты только для вакцинации

Павильоны «Здоровая Москва» в городских парках теперь будут работать исключительно для вакцинации жителей от коронавируса, диспансеризация в них временно приостановлена. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.