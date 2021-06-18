Он также напомнил о правилах безопасного пляжного отдыха. Вода в водоеме прогревается не так быстро, как воздух, и получается большой и резкий перепад температуры, а это большая нагрузка и сильный стресс для организма. Может произойти спазм сосудов или скачок артериального давления, от чего можно потерять сознание, что особенно опасно в воде.

Также при резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку дыхания. Если человек не закален, у него ослаблен иммунитет, то есть риск простыть и ухудшить состояние здоровья. Нужно дать время организму на адаптацию, не стоит прыгать в воду с разбегу. Стоит погружаться в воду постепенно, привыкая к температуре, а также желательно перед этим обтереться мокрым полотенцем или зачерпнуть воду из водоема и полить на себя.