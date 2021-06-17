В ресторанах Москвы захотели отсаживать непривитых

Владельцы ресторанов Москвы обсуждают создание свободных от коронавируса зон для вакцинированных. Об этом РИА Новости рассказал глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров

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Пока ведутся переговоры о том, какие рестораны и -будут готовы принять участие в Москве в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей, — цитирует его агентство.

Бухаров добавил, что подобный опыт есть у ресторанной отрасли Израиля. Там разрешено в рестораны пускать людей с «зелёным паспортом», QR-кодом или другими подтверждающими вакцинацию документами.

Ранее сообщалось, что ресторану быстрого питания «Макдоналдс» на Мясницкой улице в Москве грозит штраф или приостановка деятельности на 90 суток из-за нарушения мер профилактики COVID-19.