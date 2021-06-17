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Рестораторы Москвы предложили мэру эксперимент по COVID-free зонам

Российская Газетаиещё 29
11 часов назад
Столичные рестораторы на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложили провести в городе эксперимент со свободными от коронавируса общественными зонами. Об этом сообщает официальный сайт мэрии столицы.
Рестораторы Москвы предложили мэру эксперимент по COVID-free зонам
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
Суть предложения бизнеса заключается в том, чтобы на входе в такие зоны у гостей проверяли документы, которые подтверждают либо прохождение вакцинации, либо наличие отрицательного ПЦР-теста на инфекцию.
При этом контролирующие гостей сотрудники должны быть привиты - этого требует и недавнее решение главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации людей, занятых в сфере торговли и услуг.
Напомним, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве резко начала осложняться в последние дни - власти вынуждены разворачивать новые больничные койки и принимать другие решения для борьбы с пандемией.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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