Разрешение отстранять непривитых работников без зарплаты опровергли

Миронов пояснил, что власти чисто технически не могли «одобрить или не одобрить что-то подобное», так как не имеют к этому юридического отношения. По его словам, это требование исходит не от городских властей, а от главного санитарного врача.

В среду власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. В Москве это работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси), работники салонов красоты и других подобных учреждений, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и тому подобных организаций, а также работающие на развлекательных мероприятиях. В списки также попали сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, почты, а также столичные и областные чиновники. В Подмосковье к этому перечню добавили предприятия из сферы «рекламных мероприятий».