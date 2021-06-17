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Разрешение отстранять непривитых работников без зарплаты опровергли

Вероника Полынина
25 минут назад
Московский уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов опроверг информацию о том, что власти Москвы разрешили отстранять невакцинированных сотрудников без сохранения заработной платы.
Разрешение отстранять непривитых работников без зарплаты опровергли
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Нет, это неправильно поняли. Брали комментарий, как всегда, а потом все перепутали между собой и эта информация вышла. Нет, это не так», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Миронов пояснил, что власти чисто технически не могли «одобрить или не одобрить что-то подобное», так как не имеют к этому юридического отношения. По его словам, это требование исходит не от городских властей, а от главного санитарного врача.
Ресторанный омбудсмен подчеркнул, что работодателю может грозить штраф или приостановка деятельности заведения, если он оставляет невакцинированного сотрудника на предприятии.
«Предпринимателю в принципе не осталось никаких других вариантов, в том числе, согласно этому нормативному акту он имеет право на отстранение. Именно это я и прокомментировал. А почему-то решили, что это власти Москвы», - подытожил Сергей Миронов.
В среду власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. В Москве это работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси), работники салонов красоты и других подобных учреждений, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и тому подобных организаций, а также работающие на развлекательных мероприятиях. В списки также попали сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, почты, а также столичные и областные чиновники. В Подмосковье к этому перечню добавили предприятия из сферы «рекламных мероприятий».
Новости Москвы,Сергей Миронов,Правительство Москвы,Эхо Москвы,
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