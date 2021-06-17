Собянин заявил о стремительно ухудшающейся ситуации с COVID

По его словам, скорее всего, в Москве столкнулись с новыми штаммами - более агрессивными и быстро распространяемыми.

Он добавил, что буквально в считанные дни число заболевших людей выросло с 3 тыс. до 7 тыс. По предварительным данным, которые будут уже завтра опубликованы, количество заболевших будет более 9 тыс. Это означает рост в три раза.