Собянин заявил о стремительно ухудшающейся ситуации с COVID

"Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости", - сказал Собянин.
"Нужно понимать, что сейчас ситуация у нас просто другая, и она требует других решений", - подчеркнул мэр.
"Это, конечно, огромная динамика, которую мы не наблюдали в предыдущие всплески заболеваемости", - заключил Собянин.