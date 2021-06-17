В Москве улучшилась мобильная связь

Операторы сотовой связи, работающие в столице, увеличивают зону уверенного приема. Так, например, Tele2
за последние полгода обеспечила качественное indoor-покрытие (покрытие внутри помещения) на стратегически значимых объектах столичного региона. В число крупнейших из них вошли бизнес-центр «Два капитана», новое здание правительства Московской области
, Алабяно-Балтийский тоннель, здание Арбитражного суда и концертная площадка Adrenaline Stadium. Основным направлением технического развития оператора стали бизнес-центры и деловые кварталы.