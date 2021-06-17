В Москве улучшилась мобильная связь

Компания регулярно проводит дополнительные технические работы по усилению сигнала связи в сложных архитектурных объектах, в которые не проникает сеть с уличных базовых станций. Оператор устанавливает indoor-оборудование внутри зданий и сооружений, чтобы обеспечить бесшовный опыт пользования качественным мобильным интернетом. За последние полгода общая площадь покрытия увеличилась на более чем один миллион квадратных метров.

Особое внимание оператор уделил обеспечению качественной связи в бизнес-центрах, многофункциональных комплексах и сопутствующих инфраструктурных объектах — конгресс-парках и парковочных зданиях. Так, за последние полгода 65 процентов от всей покрытой indoor-сетью площади пришлось именно на эти сооружения. Их суммарная площадь составила 762 тысячи квадратных метров. Среди наиболее крупных бизнес-объектов оказались: здание паркинга МФК «ОКО» (180 тысяч кв. м), бизнес-центр «Два капитана» (110 тысяч кв. м), китайский деловой центр «Парк Хуамин» (105 тысяч кв. м), а также бизнес-центр «Северная Башня» (105 тысяч кв. м).