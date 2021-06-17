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Погода в Москве: Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре до +34 °С в Москве

RT на русском
43 минуты назад
Гидрометцентр выпустил предупреждение об аномальной жаре в Москве, температура будет достигать +34 °С.
По прогнозу синоптиков, 19—23 июня максимальная дневная температура воздуха в городе будет достигать +29...+34 °С.
По информации Гидрометцентра, в регионе будет солнечно, прогностические значения УФ-индекса будут достигать интервала 6—8.
Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Новости Москвы,Видео,Анатолий Цыганков,Росгидромет,
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