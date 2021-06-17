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Движение трамваев на востоке Москвы восстановили

ТАССиещё 5
1 час назад
Движение трамваев по маршрутам 36 и 37 от 3-й Владимирской улицы до Новогиреева в Москве восстановлено после технического сбоя. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Движение трамваев на востоке Москвы восстановили
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
"Восстановлено движение трамваев на участке от 3-й Владимирской улицы в Новогиреево", - говорится в сообщении.
Также восстановлено движение автобусов на улице Софьи Ковалевской.
Ранее на участке от 3-й Владимирской улицы до Новогиреева по техническим причинам задерживались трамваи 36 и 37, а на улице Софьи Ковалевской не было движения транспорта, в том числе автобусы 92, 284 и м10 следовали измененной трассой.
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