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Полиция нашла подростка, который прокатился на самокате, зацепившись за поезд в Москве

Вечерняя Москваиещё 1
16 июня 2021
Полиция установила личность подростка, который прокатился на самокате, зацепившись за вагон поезда в столичном метро. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в УВД на Московском метрополитене в среду, 16 июня.
Полиция нашла подростка, который прокатился на самокате, зацепившись за поезд в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Нарушителем оказался 17-летний москвич. Юношу доставили в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства.
Напомним, в среду, 15 июня, на станции «Арбатская» юный пассажир с самокатом зацепился руками за вагон электропоезда и таким образом проехал несколько метров. Его маневр записала камера видеонаблюдения.
В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила «ВМ», что ведомство проведет процессуальную проверку после инцидента с подростком на самокате в подземке.
Новости Москвы,МВД,
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