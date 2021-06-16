Штрафы для юридических лиц за неисполнение требования о вакцинировании сотрудников будут достигать 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.

«За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда», - сказал Данчиков.

По его словам, штрафы для индивидуальных предпринимателей составят 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-300 тысяч рублей.

За повторное нарушение или причинение вреда здоровью ИП и юрлица могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей либо приостановить его работу на срок до 90 суток.

Предусмотрены штрафы и для должностных лиц – они будут достигать 300-500 тысяч рублей за повторное неисполнение требований главного санитарного врача Москвы или за причинение вреда здоровью.

Данчиков пообещал дополнительно проверять каждый случай из-за возможности технических ошибок в работе системы при передаче данных компаний.