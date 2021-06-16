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Штраф в миллион рублей: столичные компании накажут за невакцинированных сотрудников

Вероника Полынина
59 минут назад
Штрафы для юридических лиц за неисполнение требования о вакцинировании сотрудников будут достигать 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
«За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда», - сказал Данчиков.
По его словам, штрафы для индивидуальных предпринимателей составят 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-300 тысяч рублей.
За повторное нарушение или причинение вреда здоровью ИП и юрлица могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей либо приостановить его работу на срок до 90 суток.
Предусмотрены штрафы и для должностных лиц – они будут достигать 300-500 тысяч рублей за повторное неисполнение требований главного санитарного врача Москвы или за причинение вреда здоровью.
Данчиков пообещал дополнительно проверять каждый случай из-за возможности технических ошибок в работе системы при передаче данных компаний.
Ранее в среду власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. В Москве это работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси), работники салонов красоты и других подобных учреждений, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и тому подобных организаций, а также работающие на развлекательных мероприятиях. В списки также попали сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, почты, а также столичные и областные чиновники. В Подмосковье к этому перечню добавили предприятия из сферы «рекламных мероприятий».
Новости Москвы,Видео,Правительство Москвы,
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