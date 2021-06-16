Собянин сообщил о драматическом развитии ситуации с COVID

Столичный градоначальник отметил, что умерших могла бы спасти прививка, если бы они сделали ее вовремя, и заявил о необходимости провести массовую вакцинацию от COVID-19 в самые короткие сроки.

Согласно ее постановлению, руководители организаций и индивидуальные предприниматели обязаны в срок до 15.07.2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 года – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции.