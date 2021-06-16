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Собянин сообщил о драматическом развитии ситуации с COVID

Алиса Селезнёва
26 минут назад
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице «продолжает развиваться драматически». Об этом он заявил в своем блоге.
«В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков. За последние сутки умерло больше 70 человек. Никому не пожелаешь такой смерти», - рассказал он.
Столичный градоначальник отметил, что умерших могла бы спасти прививка, если бы они сделали ее вовремя, и заявил о необходимости провести массовую вакцинацию от COVID-19 в самые короткие сроки.
«В Московском регионе проживает около 20 млн человек. Москва находится на перепутье всех дорог. Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь», - заметил он.
Сегодня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла решение об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы торговли и услуг.
Согласно ее постановлению, руководители организаций и индивидуальные предприниматели обязаны в срок до 15.07.2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 года – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Новости Москвы,Видео,Елена Андреева,
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