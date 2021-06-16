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1,8 млн человек сделали прививку от коронавируса в Москве

РИАМОиещё 5
2 часа назад
На данный момент 1,8 млн жителей столицы привились от Covid-19, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
1,8 млн человек сделали прививку от коронавируса в Москве
Фото:  РИАМО, Пелагия Тихонова РИАМО, Пелагия Тихонова
В столичных больницах с подтвержденной коронавирусной инфекцией лежат более 12 тыс. человек, включая 481 человека на ИВЛ. В столице за сутки зарегистрировали 5 782 новых случая заражения Covid-19.
Пункты вакцинации работают каждый день без выходных: в одной из 100 московских поликлиник, в местах работы выездных бригад, в павильонах «Здоровая Москва»
С 15 по 19 июня в мегаполисе действуют нерабочие дни с сохранением заработной платы. Такие меры стали результатом резкого роста заболеваемости Covid-19.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих граждан в сфере услуг.
Новости Москвы,Общество,Елена Андреева,
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