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Власти Москвы ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг

Алиса Селезнёва
7 минут назад
В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Москве главный санитарный врач столицы приняла решение об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы торговли и услуг. Соответствующее постановление размещено на сайте столичного Роспотребнадзора.
Власти Москвы ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг
Фото: ТАССТАСС
С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна.
В постановлении главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой отмечается, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели, работающие в столице, обязаны организовать вакцинацию не менее 60% своих работников.
«В срок до 15.07.2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 года – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции», - говорится в документе.
Главный санитарный врач столицы отметила, что прививки от COVID-19 обязательно должны получить москвичи, работающие в торговле, на транспорте, в медицине, сферы ЖКХ. При этом требование не распространяется на сотрудников организаций, имеющих противопоказания.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил с 15 по 19 июня нерабочими днями. Также в столице запрещено обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00 в заведениях общепита. Им можно работать только навынос.
По данным оперштаба Москвы на 16 июня, в больницах с коронавирусом находится более 12 тысяч человек. За последние сутки умерло больше 70 человек. В целях выполнения постановления главного санитарного врача о проведении обязательной вакцинации мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, определяющий механизм и порядок его реализации.
«Для подтверждения выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача по Москве организации, индивидуальные предприниматели в период с 1 июля по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы соответствующие сведения», - говорится в нем.
В мэрии подчеркнули, что необходимая информационная система, позволяющая контролировать достижения показателей вакцинации, будет создана до 1 июля.
Новости Москвы,Елена Андреева,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,Правительство Москвы,Россия,
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