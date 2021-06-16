Власти Москвы ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг

«В срок до 15.07.2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 года – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции», - говорится в документе.
«Для подтверждения выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача по Москве организации, индивидуальные предприниматели в период с 1 июля по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы соответствующие сведения», - говорится в нем.