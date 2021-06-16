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Собянин назвал драматической ситуацию с COVID-19 в Москве

ТАСС
50 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие ситуации с COVID-19 в Москве драматическим. Об этом он написал в своем блоге.
"Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", - написал он.
Мэр также сообщил, что более 1,8 млн человек сделали прививки от COVID-19 в Москве с начала кампании по вакцинации.
"<...> Защита (от пандемии) есть - это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей", - написал Собянин.
Мэр также сообщил о необходимости провести массовую вакцинацию от COVID-19 в самые короткие сроки.
"Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", - отметил Собянин.
Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,
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