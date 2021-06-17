Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается

Мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что динамика распространения коронавируса в Москве неожиданна, поскольку более 60% имеют иммунитет. Об этом сообщает РИА "Новости". "Причем такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости", — сказал он. Он добавил, что население города столкнулось с новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми. За считанные дни число заболевших увеличилось с трех до семи тысяч, а количество больных - до девяти тысяч, то есть рост заболеваемости увеличился в три раза, подчеркнул он. Количество коек, предназначенных для лечения заболевшим коронавирусом в Москве, за считаные дни увеличилось с 12 тыс. до 17 тыс. В ближайшие недели их число станет максимальным и достигнет 24 тыс., добавил мэр. При этом за последнюю неделю число штрафов за несоблюдение мер по коронавирусу в Москве на фоне пандемии увеличилось в три раза, добавил Собянин. Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова
заявила, что бумажные сертификаты о вакцинации работников от COVID-19 не потребуются для проверки организаций.