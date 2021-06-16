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В Москве нашли измененный индийский штамм коронавируса

Мослента
1 час назад
В Москве появился измененный индийский штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».
В Москве нашли измененный индийский штамм коронавируса
Фото: МослентаМослента
По его словам, специалисты обнаружили в столице новую разновидность COVID-19. Она является измененной вариацией «дельта-варианта» — индийского штамма, который на 40-60 процентов заразнее других штаммов.
Гинцбург отметил, что в настоящее время ведутся исследования относительно эффективности российской вакцины «Спутник V» против найденного в Москве штамма. В лабораторных условиях препарат уже показал эффективность, добавил он.
«Если речь идет об эффективности (вакцины «Спутник V») в лабораторных условиях — есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично», — уточнил Гинцбург.
Директор Центра имени Гамалеи подчеркнул, что российская вакцина создает большой запас по концентрации антител в организме и поэтому дает защиту от индийского штамма.
Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об установлении в столице нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Также с 13 по 20 июня в Москве перестанут работать детские игровые комнаты, фуд-корты и зоопарки.
Ограничения на работу заведений общественного питания и клубов обусловлены тем, что власти хотят сократить заболеваемость COVID-19 среди молодежи, объяснил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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