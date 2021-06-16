20 машин разыграют среди привившихся москвичей

Платонов отметил, что лотерея проводится электронным способом среди граждан, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля. Победители узнают о выигрыше в эфире телеканала "Москва 24", где опубликуют их фамилию и последние четыре цифры номера мобильного телефона. Средства для реализации программы предоставили столичные предприниматели.

"Бизнес, как и все, заинтересован в том, чтобы граждане вакцинировались. Мы - жители одной страны, и болезнь не проверяет ни возраст, ни национальность, ни регистрацию, а косит и косит. Это уже мировой опыт: чем больше будет людей вакцинировано, тем быстрее пандемия прекратит наносить свой страшный вред, и не будет необходимости вводить никакие ограничения для предпринимателей", - заключил глава столичной промышленной палаты.