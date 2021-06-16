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Минимум 20 машин приготовили для розыгрыша среди сделавших прививку от COVID-19 в Москве

ТАСС
14 минут назад
Минимум 20 автомобилей "Рено Логан" предназначено для розыгрыша среди совершеннолетних жителей Москвы, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля. Программу стимулирования вакцинации в дальнейшем могут продолжить или расширить, сообщил ТАСС в среду президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.
20 машин разыграют среди привившихся москвичей
Фото: ТАССТАСС
"Каждую неделю по средам, начиная с 23 июня, среди участников программы будет разыграны пять автомобилей. Пока что программа рассчитана на месяц, и всего планируется разыграть 20 автомобилей, но, возможно, столичные власти решат программу расширить", - сказал он.
Платонов отметил, что лотерея проводится электронным способом среди граждан, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля. Победители узнают о выигрыше в эфире телеканала "Москва 24", где опубликуют их фамилию и последние четыре цифры номера мобильного телефона. Средства для реализации программы предоставили столичные предприниматели.
"Бизнес, как и все, заинтересован в том, чтобы граждане вакцинировались. Мы - жители одной страны, и болезнь не проверяет ни возраст, ни национальность, ни регистрацию, а косит и косит. Это уже мировой опыт: чем больше будет людей вакцинировано, тем быстрее пандемия прекратит наносить свой страшный вред, и не будет необходимости вводить никакие ограничения для предпринимателей", - заключил глава столичной промышленной палаты.
13 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. Ранее в столице была запущена программа поощрений для москвичей старше 60 лет, которые привились от коронавируса.
Новости Москвы,Владимир Платонов,Сергей Собянин,Правительство Москвы,Москва24,ИТАР-ТАСС,
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