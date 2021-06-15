Схема движения на Комсомольской площади изменят

Отмечается, что после окончания работ в районе трех вокзалов организуют зоны короткой остановки, где можно будет остановиться на 5 минут, чтобы высадить или посадить пассажиров. Также в районе дома 6 на Краснопрудной улице появится оттянутый левый поворот, а в районе Казанского вокзала - бесконфликтный разворот в сторону Краснопрудной улицы.