Схема движения на Комсомольской площади изменят

Как рассказали в пресс-службе МЖД, с 24 июня на Ленинградском вокзале изменится маршрут проезда на автомобильную парковку, расположенную рядом с зоной посадки/ высадки для поездов дальнего следования, в том числе высокоскоростных поездов "Сапсан". "Для того чтобы попасть на парковку, необходимо проехать вдоль Ленинградского вокзала и здания Центрального таможенного управления
, затем повернуть направо и продолжить движение вдоль железнодорожных путей МЦД-2 и далее до проезда Комсомольской площади. Просим быть внимательнее и планировать свои поездки заранее", - говорится в сообщении.