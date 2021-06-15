В Москве разыграют Renault Logan за прививку от COVID-19

В розыгрыше смогут участвовать все граждане старше 18 лет, которые с 14 июня по 11 июля впервые получат первый компонент вакцины от коронавируса.

До этого, 9 июня, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве усилили контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима в общественном транспорте, торговых центрах, кафе и ночных клубах. При этом в тот же день мэр обещал, что жёстких ограничений и локдаунов в городе вводить не планируют. Той же позиции он придерживался 11 июня и в вопросе ужесточения антиковидных мер в Москве.