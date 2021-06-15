В Москве разыграют Renault Logan за прививку от COVID-19

Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов
назвал марку автомобилей, которые власти Москвы
разыграют среди тех, кто сделал первую прививку от COVID-19 в российской столице
. Ранее в городе ввели новые ограничения из-за резкого скачка случаев коронавируса.
При этом помогать бизнесу чиновники не собираются, поскольку меры ввели только на неделю.
«Для розыгрыша каждую неделю предназначены пять автомобилей марки Renault Logan», — привёл ТАСС слова Платонова.
Лотерею анонсировал 13 июня мэр столицы Сергей Собянин
. В ходе неё каждую неделю будут разыгрывать пять машин стоимостью около 1 млн рублей. Результаты будут объявлять в эфире телеканала «Москва 24» по средам — с 23 июня.
В розыгрыше смогут участвовать все граждане старше 18 лет, которые с 14 июня по 11 июля впервые получат первый компонент вакцины от коронавируса.
Жёсткие ограничения 12 июня Собянин сообщил, что ввёл в Москве нерабочие дни с 15 по 19 июня — из-за резкого скачка заражений коронавирусом до пиковых значений.
До этого, 9 июня, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве усилили контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима в общественном транспорте, торговых центрах, кафе и ночных клубах. При этом в тот же день мэр обещал, что жёстких ограничений и локдаунов в городе вводить не планируют. Той же позиции он придерживался 11 июня и в вопросе ужесточения антиковидных мер в Москве.
После введения новых мер некоторые представители бизнеса начали высказывать своё недовольство. В частности, основатель сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров
рассказал об анархии на фуд-кортах, так как одни заведения работают на вынос и на доставку, а другие полностью заблокированы. Решение московских властей предприниматель назвал хаотичным и непродуманным.
Ранее заммэра Москвы по экономике Владимир Ефимов
заявил , что дополнительные меры поддержки бизнеса пока не планируются. Он объяснил это тем, что ограничения вводятся всего на неделю.