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На Комсомольской площади убрали стоянки автомобилей

Российская Газетаиещё 3
2 часа назад
В столице на Комсомольской площади нельзя оставить автомобиль более чем на 5 минут. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги. Как рассказали в ведомстве, изменения связаны с реорганизацией движения перед Ярославским, Казанским и Ленинградским вокзалами. Однако, чтобы не создавать неудобств для пассажиров железнодорожного транспорта, в районе вокзалов организуют несколько зон, где можно будет остановиться всего на 5 минут. Зато бесплатно. Этого времени должно хватить, чтобы посадить и высадить пассажиров.
На Комсомольской площади убрали стоянки автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
А с 24 июня на Ленинградском вокзале изменится маршрут проезда на парковку, расположенную рядом с зоной посадки пассажиров, отправляющихся на поездах дальнего следования, в том числе высокоскоростных поездов "Сапсан". Чтобы попасть на эту парковку, нужно проехать вдоль Ленинградского вокзала и за зданием Центрального таможенного управления повернуть направо до проезда Комсомольской площади.
Новости Москвы,Федеральная таможенная служба,
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