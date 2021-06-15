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Власти Москвы уточнили запрет на посещение детских и спортивных площадок

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
Московские власти уточнили запрет прогулок с детьми. Жителей столицы не будут штрафовать за посещение игровых площадок во дворах возле дома. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, его слова приводит радио Sputnik.
Москвичей будут штрафовать за посещение детских площадок в парках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам чиновника, ограничения касаются посещения детских и спортивных площадок в парках.
«Ограничения, касающиеся дворовых территорий и улицы, установлены не были, соответственно, таких ограничений нет», —сказал Дачников.
Ранее Евгений Дачников предупредил москвичей об угрозе штрафов за использование городской инфраструктуры в парках в период с 13 по 20 июня. За эти нарушения горожане будут привлечены к административной ответственности в размере до четырех тысяч рублей.
Новости Москвы,Евгений Данчиков,Правительство Москвы,ИА Sputnik,
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