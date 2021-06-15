Контроль за ношением пассажирами масок и перчаток, а также соблюдением ими социальной дистанции усилят в московском транспорте. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы получили предписание от и. о. главного санитарного врача по Москве Игнатовой Елены Николаевны. Среди обязательных мер для предотвращения коронавируса: пассажиры обязаны носить в общественном транспорте маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Контроль также должен быть усилен", - говорится в публикации.

Также в транспорте будет усилена ежедневная дезинфекция, сотрудников обеспечат запасом масок и перчаток. Кроме того, будет проводиться ежедневный контроль за состоянием здоровья среди машинистов и водителей перед рабочими сменами. Каждые 15 дней планируется тестировать 10% сотрудников транспортного комплекса на коронавирус.

"Мы уже год следуем всем необходимым предписаниям и рекомендациям, и продолжим это делать, чтобы вы могли быть уверены, что доберетесь до любого места в безопасности. Однако сейчас лучше поберечься - пожалуйста, не ездите по городу без крайней необходимости и обязательно носите маску и перчатки в пути. Многое зависит от нас самих - сделайте прививку. Это быстро, доступно, просто, это самый надежный способ уберечь себя, своих близких и окружающих", - заключается в посте.