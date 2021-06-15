Кузнецов: Южный порт станет противовесом "Большому сити"

"У нас сегодня есть несколько важных центров развития, мы идем по концепции полицентризма. Это и серьезнейший новый проект "Большого сити", включая уже возведенный район "Москва-сити", развитие вдоль Москвы-реки, которое продлится на всю территорию по обоим берегам, включая Мневники. < > Еще один крупный проект - Южный порт, но еще находится на более ранней стадии. Там также будет создан интенсивный транспортно-пересадочный узел - метро, наземный транспорт, водный транспорт, канатка через реку для связанности берегов. Здесь же будет проложена новая автомагистраль Печатники - Братеево, это будет серьезный противовес "Большому сити", новый район, в зону тяготения которого войдет территория ЗИЛа, которая сегодня застраивается", - сказал Кузнецов.
"Таким образом происходит интенсификация московского пассажирского движения по Москве-реке, вовлечение реки не только в транспортный оборот, но и вообще в жизнь горожан. Суть проекта развития Москвы-реки - даже далеко благоустройство, а именно усиление жизни территорий, прилегающих к реке. И транспорт, и активные берега - это все часть этого проекта, и в ближайшем будущем, в перспективе пяти лет, увидим более интенсивное использование рек. Также есть проект на реке, но это уже на севере, на Химкинском водохранилище - это проект Северного речного порта, [где] большой кусок промышленной зоны будет превращен в интенсивно и комфортно застроенную многофункциональную территорию", - сообщил главный архитектор.
"И все это образует новый серьезный центр, наверное, самый удаленный в системе новых центров города, которые я сейчас перечисляю. Вместе с тем в столице ведется работа по отдельным проектам - это и развитие Третьяковки, и Пушкинского музея, и Политехнического, который, надеюсь, скоро будет закончен; на набережной у Крымского Вала целый набор культурных объектов образуют "музейную милю". За последние годы построено много спортивных объектов, но работа продолжается, например, в "Лужниках" строится центр самбо", - заключил Кузнецов.