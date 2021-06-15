Кузнецов: Южный порт станет противовесом "Большому сити"

Он уточнил, что концепция застройки Южного порта на данный момент используется как техзадание для конкурса, результаты которого будут подведены примерно 20 июня. По его словам, данный проект должен стать знаковым для столицы, в конкурсе участвуют профессиональные архитекторы.

Он добавил, что на данный момент в Москве есть тенденция развития более удаленных центров, таких как Рублево-Архангельское, Сколково, Коммунарка. Так, на новой территории развивается большой образовательный кластер, здесь же в планах возведение культурного кластера в виде фондохранилища федеральных московских музеев, деловая, общественная и жилая застройка.