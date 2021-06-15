Записаться на прием к нотариусу можно через mos.ru

Пользователи портала mos.ru теперь смогут записаться на прием к нотариусу онлайн, для этого достаточно выбрать нужную услугу, дату и время посещения нотариальной конторы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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В сообщении говорится, что на портале mos.ru появилась возможность записаться к нотариусу онлайн. Теперь заверить копии, оформить доверенность или наследство, подготовить документы для сделки с недвижимостью или брачного договора можно быстрее, предварительно записавшись к нотариусу онлайн.

Пользователи смогут выбрать из 20 нотариусов, которые подключились к проекту в рамках пилотного запуска услуги. В будущем планируется расширить функционал сервиса и увеличить число доступных для записи организаций.

Услуга доступна физлицам, у которых есть стандартная или полная учетная запись на mos.ru, представителям юрлиц и индивидуальным предпринимателям. На портале есть подробные инструкции о том, как оформить договор дарения, вступить в наследство и найти нотариуса.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов отметил, что новый онлайн-сервис является удобным инструментом, с помощью которого можно оформить предварительную запись на прием к нотариусу. Москвичам больше не нужно обзванивать каждого специалиста в отдельности - достаточно выбрать нужную услугу, а также подходящую дату и время посещения нотариальной конторы. Это поможет заранее спланировать визит и избежать очередей или длительного ожидания приема.