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Записаться на прием к нотариусу в Москве теперь можно на официальном сайте мэра

ТАСС
1 час назад
Пользователи портала mos.ru теперь смогут записаться на прием к нотариусу онлайн, для этого достаточно выбрать нужную услугу, дату и время посещения нотариальной конторы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Записаться на прием к нотариусу можно через mos.ru
Фото: ТАССТАСС
В сообщении говорится, что на портале mos.ru появилась возможность записаться к нотариусу онлайн. Теперь заверить копии, оформить доверенность или наследство, подготовить документы для сделки с недвижимостью или брачного договора можно быстрее, предварительно записавшись к нотариусу онлайн.
Пользователи смогут выбрать из 20 нотариусов, которые подключились к проекту в рамках пилотного запуска услуги. В будущем планируется расширить функционал сервиса и увеличить число доступных для записи организаций.
Услуга доступна физлицам, у которых есть стандартная или полная учетная запись на mos.ru, представителям юрлиц и индивидуальным предпринимателям. На портале есть подробные инструкции о том, как оформить договор дарения, вступить в наследство и найти нотариуса.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов отметил, что новый онлайн-сервис является удобным инструментом, с помощью которого можно оформить предварительную запись на прием к нотариусу. Москвичам больше не нужно обзванивать каждого специалиста в отдельности - достаточно выбрать нужную услугу, а также подходящую дату и время посещения нотариальной конторы. Это поможет заранее спланировать визит и избежать очередей или длительного ожидания приема.
Чтобы записаться на прием к нотариусу на mos.ru, нужно в разделе "Услуги" выбрать вкладку "Документы", из списка выбрать услугу, а после этого - нотариуса, время и дату посещения. Сведения о заявителе и его контактные данные заполняются автоматически из личного кабинета. Также на странице сервиса отобразится список документов, которые нужно предоставить на приеме. Уведомление о подтверждении записи придет в личный кабинет на mos.ru и на электронную почту заявителя.
Новости Москвы,Евгений Козлов,Правительство Москвы,Mos.ru,
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