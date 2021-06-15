Технологический центр построят в Москве

Суммарная площадь объекта, который возведут по адресу: ул. Чермянская, вл. 4, составит порядка 25 тыс. кв. м. Для отделки объекта планируется использовать металлическую сетку, а также сэндвич-панели нескольких оттенков и алюминиевые кассеты. Для распределения естественного освещения на большой площади предусмотрено ленточное и витражное остекления.
Высота центра составит 7 этажей. Внутри него планируется расположить производственные и технические помещения, зоны погрузки и разгрузки. Последний этаж предусматривает размещение здесь административно-бытовой зоны. Помимо прочего, работы предусматривают благоустройство и озеленение территории вокруг здания, строительство 2 КПП в схожей с центром стилистике. Проектировщик: ООО «Проект-Девелопмент».