Технологический центр построят в Москве

Суммарная площадь объекта, который возведут по адресу: ул. Чермянская, вл. 4, составит порядка 25 тыс. кв. м. Для отделки объекта планируется использовать металлическую сетку, а также сэндвич-панели нескольких оттенков и алюминиевые кассеты. Для распределения естественного освещения на большой площади предусмотрено ленточное и витражное остекления.