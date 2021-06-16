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По реновации в Москве расселили первые 100 домов

BFM.RUиещё 27
2 часа назад
В них проживали более 14 тысяч человек
По реновации в Москве расселили первые 100 домов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Первые 100 домов по программе реновации расселили в Москве, передает ТАСС.
Как рассказал заммэра по градостроительной политике Андрей Бочкарев, программа реновации сейчас реализуется во всех административных округах города. Половина из расселенных домов уже снесена. На их месте можно строить дома на следующих этапах программы.
Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что в указанных домах проживали более 14 тысяч жителей. Отселенные дома находятся в основном в Юго-Западном, Западном и Центральном округах столицы.
Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Левкин,ИТАР-ТАСС,
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