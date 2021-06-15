На юге города построили бизнес-центр

В Электролитном проезде завершено строительство бизнес-центра на территории бывшего Котельского завода, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

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«Инвестор завершил строительство бизнес-центра на юге Москвы. Объект возведен в Электролитном проезде, вл. 16, стр. 10 в районе Нагорный на территории бывшего Котельского завода. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию», - говорится в сообщении.

Как уточняется, в двухэтажном здании площадью 1,3 тыс. кв. м разместятся офисы для сдачи в аренду, помещения службы эксплуатации и технические помещения. Внутреннюю отделку офисных помещений выполнят будущие арендаторы. Рядом со зданием создана открытая автомобильная парковка для посетителей и работников бизнес-центра, выполнено благоустройство и озеленение.