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Строительство бизнес-центра на юге Москвы завершено

Агентство «Москва»
4 часа назад
В Электролитном проезде завершено строительство бизнес-центра на территории бывшего Котельского завода, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
На юге города построили бизнес-центр
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Инвестор завершил строительство бизнес-центра на юге Москвы. Объект возведен в Электролитном проезде, вл. 16, стр. 10 в районе Нагорный на территории бывшего Котельского завода. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию», - говорится в сообщении.
Как уточняется, в двухэтажном здании площадью 1,3 тыс. кв. м разместятся офисы для сдачи в аренду, помещения службы эксплуатации и технические помещения. Внутреннюю отделку офисных помещений выполнят будущие арендаторы. Рядом со зданием создана открытая автомобильная парковка для посетителей и работников бизнес-центра, выполнено благоустройство и озеленение.
Ранее «Вести Подмосковья» сообщили, что строительство офисного квартала в Бумажном проезде у станции метро «Белорусская» планируется завершить в конце 2023 года. Всего в бизнес-центре построят четыре башни общей площадью 102 тыс. кв. м.
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