В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Москве выявили 6590 случаев коронавируса за сутки

РИАМО
14 июня 2021
 За минувшие сутки в Москве выявили 6590 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в городе зафиксировали 1 241 307 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб. В последние дни в Москве отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим в столице ввели ряд ограничительных мер. Так, дни с 15 по 19 июня будут нерабочими. По 20 июня в Москве временно приостановлена работа детских комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях. Ресторанам, кафе, барам, ночным клубам и подобным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. В городских парках запрещено пользоваться объектами инфраструктуры - детскими и спортивными площадками, тренажерами, беседками, лавочками. Чтобы простимулировать горожан пройти вакцинацию от Covid-19, столичные власти запустили розыгрыш автомобилей. Принять участие в нем могут те, кто с 14 июня по 11 июля впервые сделает прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. Раз в неделю среди них будет разыгрываться 5 машин. В России за сутки выявили 13 721 случай инфицирования коронавирусом, скончался 371 Covid-пациент, выздоровели 8312 человек. С начала пандемии в РФ зафиксировали 5 222 408 случаев заражения Covid-19. Жертвами вируса стал 126 801 человек, победили болезнь 4 809 647 пациентов. Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
В Москве выявили 6590 случаев коронавируса за сутки
Фото: РИАМОРИАМО
Новости Москвы,Правительство Москвы,РИАМО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители