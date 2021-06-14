Московским вузам рекомендовали перейти на удаленку

В пресс-службе уточнили, что в связи с тем, что дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими, Минобрнауки России в ближайшее время будет выпущен приказ с рекомендациями об организации обучения в подведомственных министерству вузах с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции. В министерстве добавили, что в период острых фаз распространения COVID-19 вузы функционируют в рамках нормативных документов, принимаемых в каждом конкретном регионе, а также неукоснительно следуют требованиям Роспотребнадзора.