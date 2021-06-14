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Появилось видео прыжка с парня с парашютом с 18-этажного дома

Александр Кузьмин
3 часа назад
В Подмосковной Балашихе экстремал прыгнул с парашютом с 18-го этажа высотного дома. Видео публикует telegram-канал “Мослента”.
На кадрах можно увидеть, как парень выпрыгивает с общего балкона на 18-том этаже. Парашют раскрывается почти сразу и наполняется воздухом. По итогу парашютист успешно приземляется, не получив травмы.
Неизвестно был ли за спиной экстремала специальный парашют для бэйсджампинга или нет.
Стоит отметить, что бэйсджампинг (basejumpung) - это экстремальный вид спорта, в котором используют специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов, таких как здания, антенны и мосты.
Новости Москвы,Видео,Мослента,Балашиха,
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