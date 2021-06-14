В Подмосковной Балашихе экстремал прыгнул с парашютом с 18-го этажа высотного дома. Видео публикует telegram-канал “Мослента”.

На кадрах можно увидеть, как парень выпрыгивает с общего балкона на 18-том этаже. Парашют раскрывается почти сразу и наполняется воздухом. По итогу парашютист успешно приземляется, не получив травмы.

Неизвестно был ли за спиной экстремала специальный парашют для бэйсджампинга или нет.