В Подмосковной Балашихе
экстремал прыгнул с парашютом с 18-го этажа высотного дома. Видео публикует telegram-канал “Мослента”.
На кадрах можно увидеть, как парень выпрыгивает с общего балкона на 18-том этаже. Парашют раскрывается почти сразу и наполняется воздухом. По итогу парашютист успешно приземляется, не получив травмы.
Неизвестно был ли за спиной экстремала специальный парашют для бэйсджампинга или нет.
Стоит отметить, что бэйсджампинг (basejumpung) - это экстремальный вид спорта, в котором используют специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов, таких как здания, антенны и мосты.