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Трамвайный маршрут на востоке Москвы изменят с 15 июня

Вечерняя Москва
2 часа назад
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке одного из трамвайных маршрутов в столичном районе Новогиреево.
Трамвайный маршрут на востоке Москвы изменят с 15 июня
Фото: Денис Гришкин /АГН МоскваДенис Гришкин /АГН Москва
Со вторника, 15 июня, изменится маршрут трамвая 43. В будние дни трамваи 43 вместо 3-й Владимирской улицы будут ходить до проезда Энтузиастов.
Изменения будут действовать до завершения ремонта трамвайных путей, сообщается на официальном сайте «Мосгортранса».
Ранее сообщалось, что расписание четырех автобусных маршрутов в разных округах Москвы изменится с 15 июня.
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