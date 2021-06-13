В парках и лесах появились виноградные улитки

В дождь они любят ползать по асфальтированным дорожкам.

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На природных территориях Москвы можно заметить крупных полосатых виноградных улиток. В основном они ползают по стволам деревьев и кустам. А в дождь выползать на асфальтированные дорожки, поэтому в такие дни нужно ходить аккуратно, чтобы их не раздавить.

Виноградные улитки едят листья и плоды растений, а больше всего любят лакомиться листьями винограда, за что и получили свое название. Они являются гермафродитами, спаривание происходит весной и в начале осени. Улитки откладывают яйца в земле, на глубине 5–10 сантиметров, где и вылупляется потомство. Полностью сформировавшись, моллюск съедает остатки скорлупы и не спеша начинает ползти вверх, питаясь по дороге содержащимися в почве веществами. Он достигает поверхности через 8–10 дней. Сейчас, в начале лета, на природных территориях Москвы должно появиться новое поколение улиток.

В природе виноградная улитка живет семь-восемь лет, а в домашних условиях может дожить до 20 лет. Подсчитать их приблизительный возраст можно по контрастным годовым кольцам на раковине.

Виноградные улитки — часть экосистемы особо охраняемых природных территорий