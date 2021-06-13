В Москве отменили праздник для выпускников в Парке Горького

Москве отменили общегородской выпускной вечер в Парке Горького. Причиной стала сложная ситуация с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент образования и науки.

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«Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в Парке Горького, в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом», - сказано в сообщении чиновников.

По их данным, среди школьников «наблюдается значительный рост числа заболевших».

Департамент также ссылается на то, что мэр Москвы с 13 июня приостановил работу развлекательных объектов в Парке Горького, которые задействованы при организации выпускного вечера.

Чиновники подчеркнули, что отказ от крупного массового мероприятия (в Парке Горького собирается несколько десятков тысяч выпускников и учителей), «позволит сохранить здоровье детей и взрослых».