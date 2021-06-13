В Москве отменили праздник для выпускников в Парке Горького

В Москве
отменили общегородской выпускной вечер в Парке Горького. Причиной стала сложная ситуация с COVID-19. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на столичный департамент образования и науки.
«Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в Парке Горького, в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом», - сказано в сообщении чиновников.
По их данным, среди школьников «наблюдается значительный рост числа заболевших».
Департамент также ссылается на то, что мэр Москвы с 13 июня приостановил работу развлекательных объектов в Парке Горького, которые задействованы при организации выпускного вечера.
Чиновники подчеркнули, что отказ от крупного массового мероприятия (в Парке Горького собирается несколько десятков тысяч выпускников и учителей), «позволит сохранить здоровье детей и взрослых».
Накануне мэр Москвы решил «приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей», подписав указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня.