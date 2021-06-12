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Собянин анонсировал возвращение COVID-ограничений

Ura.Ru
32 минуты назад
В Москве временно приостанавливается деятельность фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах. Ограничения вводятся на период с 13 по 20 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«С 13 по 20 июня в Москве временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях», — сообщается в пресс-релизе столичной мэрии.
Также в эти дни будет запрещено обслуживание посетителей в ресторанах и клубах с 23:00 до 06:00 за исключением обслуживания на вынос.
В крупных парках, по словам Собянина, будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, а также другие развлекательные предприятия. В таких местах будут разрешены только прогулки, подчеркнул мэр Москвы.
За последние сутки, по данным, оперштаба, в Москве было выявлено 6 701 случай заражения COVID. Всего в России нашли 13,5 тысяч новых зараженных.
Новости Москвы,Видео,Правительство Москвы,
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