ВДНХ вводит новые ограничения из-за COVID

Музей ВДНХ, интерактивный комплекс "Буран", центры "Космонавтика и авиация" и "Слово" работают в режиме выходного дня с учетом действующих мер безопасности. При этом акция "Счастливые часы" не будет действовать, а интерактивные экспонаты будут демонстрироваться смотрителями музеев. Мастерские "Парка ремесел" и читальни работают в обычном режиме. Концерты в Зеленом театре и представления в Театре сказок проводятся с рассадкой зрителей на увеличенном расстоянии для соблюдения социальной дистанции.