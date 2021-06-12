Власти Москвы объявили о нерабочих днях с 15 по 19 июня

Из-за стремительного роста случаев COVID-19 в Москве установили нерабочие дни с 15 по 19 июня. Зарплата работникам будет сохранена. Это следует из указа мэра Сергея Собянина опубликованного на его сайте.

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«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня 2021 г», - сообщил Собянин.

Кроме того, с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах.

В ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты. В парках можно будет только гулять.

«Мы рекомендуем перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку», - заявил мэр.

По его словам, сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. За последнюю неделю ситуация с ковидом в Москве резко осложнилась. Количество вновь выявленных больных подскочило до пиковых значений прошлого года. Тысячи коек в городских стационарах будут перепрофилированы.

«И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить.», - добавил Собянин.