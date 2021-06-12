В МЧС обратились с экстренным предупреждением к москвичам

В столице с 13:30 до 23:00 в субботу пройдет дождь, местами сильный, в отдельных районах города прогнозируется гроза и ветер с порывами до 17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

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Москвичам посоветовали быть внимательными и осторожными, а еще не оставлять детей без присмотра в непогоду.

Пешеходам на улицах рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от грозы под деревьями.