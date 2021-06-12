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Экстренное предупреждение объявили в Москве из‑за грозы

РИАМО
22 минуты назад
В столице с 13:30 до 23:00 в субботу пройдет дождь, местами сильный, в отдельных районах города прогнозируется гроза и ветер с порывами до 17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
В МЧС обратились с экстренным предупреждением к москвичам
Фото: ТАССТАСС
Москвичам посоветовали быть внимательными и осторожными, а еще не оставлять детей без присмотра в непогоду.
Пешеходам на улицах рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от грозы под деревьями.
Водителям следует снизить скорость, не выполнять внезапных для других участников дорожного движения маневров. Также рекомендуется парковать авто подальше от деревьев.
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