В Москве побит зимний рекорд по заражениям коронавирусом

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Москве за сутки зафиксировано 6 701 новых заразившихся граждан. Это значение зафиксировано впервые с 26 декабря 2020 года. Таким образом, всего в городе за все время наблюдений выявлено 1 227 013 случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным оперштаба, прирост составил составил 0,55%, поскольку днем ранее было выявлено 5 853 заболевших. За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 67 смертей из-за коронавируса. Последний раз такую цифру фиксировали 13 февраля. Суммарное число умерших в городе достигло 20 838.

Напомним, что в это же время, в начале июня 2020 года, в Москве ежедневно фиксировалось около 1100 случаев заражения. Локальный всплеск заболеваемости весной прошлого года был зафиксирован в столице в начале мая. Тогда было выявлено 6700 заболевших.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в целом по России возросло за сутки на 13 510. Это максимум с 15 февраля текущего года.