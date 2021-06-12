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В Москве побит зимний рекорд по заражениям коронавирусом

Елена Прошина
57 минут назад
В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Москве за сутки зафиксировано 6 701 новых заразившихся граждан. Это значение зафиксировано впервые с 26 декабря 2020 года. Таким образом, всего в городе за все время наблюдений выявлено 1 227 013 случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
В Москве побит зимний рекорд по заражениям коронавирусом
Фото: ТАССТАСС
По данным оперштаба, прирост составил составил 0,55%, поскольку днем ранее было выявлено 5 853 заболевших. За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 67 смертей из-за коронавируса. Последний раз такую цифру фиксировали 13 февраля. Суммарное число умерших в городе достигло 20 838.
Напомним, что в это же время, в начале июня 2020 года, в Москве ежедневно фиксировалось около 1100 случаев заражения. Локальный всплеск заболеваемости весной прошлого года был зафиксирован в столице в начале мая. Тогда было выявлено 6700 заболевших.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в целом по России возросло за сутки на 13 510. Это максимум с 15 февраля текущего года.
Кроме того, за истекшие сутки было выявлено 889 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 867 - в Московской области, 179 - Нижегородской области, 159 - в Воронежской области, 157 - в Ростовской области.
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