В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Парковка в Москве стала бесплатной на два дня

Мослента
2 часа назад
Парковка в Москве в честь Дня России стала бесплатной на два дня: 12 и 14 июня, а 13 июня будет работать по цене воскресенья. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в официальном Telegram-канале.
Парковка в столице стала бесплатной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«12 и 14 июня парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными, даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем. 13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья», — уточняется в сообщении.
С 12 по 14 июня в стране объявлены выходные в связи с празднованием Дня России.
Ранее департамент транспорта Москвы предупредил, что с 5 апреля на 193 участках столицы изменится стоимость парковки. Так, тарифы повысятся улицах, где загрузка платных парковок достигает 96 процентов и больше. Там будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Указано, что решение коснется только 10 процентов платных мест с высокой загрузкой, однако эффект ощутит весь город.
Новости Москвы,Россия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители