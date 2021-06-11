В Москве ограничили скорость электросамокатов

Новые правила ограничат скорость электрических самокатов до 25 км/ч. Кроме того, в Москве, в парках и территориях рядом с ними, а также в «наиболее проблемных зонах», скорость электросамокатов будет автоматически сокращаться до 15 км/ч. На данный момент, в российской столице существует в общей сложности 45 таких зон.