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Инфекционист объяснил рост заболеваемости коронавирусом плохой погодой

News.ruиещё 3
1 час назад
Причиной роста случаев заражения коронавирусом в Москве является плохая погода, из-за которой жители столицы вынуждены оставаться в закрытых помещениях. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
На прошлой неделе и в ближайшие дней десять была довольно холодная температура, дождливая погода. И вероятно, что большая часть населения встречались в замкнутых пространствах, что и способствует аэрозольному методу передачи инфекции, — пояснил он.
По словам эксперта, пока остаются непривитые и не переболевшие граждане, распространение COVID-19 будет продолжаться. Он призвал россиян как можно скорее пройти процедуру вакцинации, а также пользоваться масками и соблюдать другие профилактические меры.
Инфекционист усомнился в том, что в связи с ростом заболеваемости будут введены дополнительные ограничения. По его мнению, ситуация не является критической.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 12 505 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с февраля. В Москве суточный прирост составил 5 853 случая — максимум с середины января.
Новости Москвы,Видео,Сергей Вознесенский,РУДН,РИА Новости,
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